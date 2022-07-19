Оскар Кучера об уходе Русланы Писанки: «Умерла моя приятельница, ей было всего 56 лет»

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19 июля 2022, 12:40 Источник: Teleprogramma.pro

Руслана Писанка, фото из открытых источников

Актер и телеведущий Оскар Кучера опубликовал фото украинской актрисы и телеведущий Русланы Писанки и написал, что она была его приятельницей. Кучера подтвердил, что Писанка скончалась в Германии.

Актриса, снимавшаяся в одной из серий ситкома «Сваты», Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля на 57 году жизни.

«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни... Царствие небесное...», - написал в своем Тelegram-канале Оскар Кучера.

По данным издания Teleprogramma.pro, Руслана Писанка последние месяцы жизни провела в Германии. Там ей поставили диагноз, она в Европе проходила курс лечения. Как пишут сегодня СМИ, незадолго до поездки в Германию актриса потеряла сознание во время спектакля «Поезд "Одесса-мама"». Она упала на сцене и повредила ногу. Женщина писала в соцсети, что ей потребовалась операция.

Руслана Писанка сыграла одну из ролей в сериале «Сваты-4». На ее счету роли более чем в тридцати кинокартинах. В нулевые Писанка вела на НТВ программу «Страна Советов».

На Украине Писанка вместе с бывшим шоуменом, президентом Украины Владимиром Зеленским, вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер».

Два года назад в интервью «АН» актриса призналась, что ее мужчина не эгоист.