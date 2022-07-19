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19 июля 2022, 10:51

Руслана Писанка, фото из соцсети

Ушла из жизни актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет. Писанка скончалась в Германии в ночь на вторник, 19 июля. Она тяжело заболела. Диагноз женщине поставили в ФРГ, там она и начала лечение.

Руслана Писанка получила популярность по роли в сериале «Сваты» и по работе телеведущей на НТВ. Работала она и на украинских телеканалах.

Актриса страдала от избыточного веса, постоянно боролась с лишними килограммами. Ей удалось скинуть 40 килограммов.

По словам близких Писанки, узнав о своем диагнозе, актриса сохраняла оптимизм и верила в лучшее. "Руся практически никому не говорила о своей болезни, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", — цитирует "СтарХит" близких Писанки.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Актриса в интервью "Аргументам недели" откровенно отвечала на вопросы о личном.