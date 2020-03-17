Руслана Писанка: Женщина капризничает очень мудро

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 марта 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Руслана Писанка, актриса, телеведущая, фото соцсети

Она совершенно не похожа на капризную диву, напротив – общительна, весела, талантлива. Совершенно откровенна! Любит поговорить на «женские» темы. А как иначе? «Частица черта в нас!» В этой фразе вся Руслана Писанка.

-Руслана, а настоящая женщина должна уметь капризничать?

-Конечно! Но настоящая женщина капризничает очень мудро. Вот что такое каприз? Это женское желание, которое совершенно необъяснимо для мужчин! Хочу и все! Иногда это не совсем правильно.

-А как правильно капризничать?

-Он должен быть уместным. Главное – не доводить ситуацию до абсурда. Например, если женщина приобретает десятую сумочку за неделю, то, дорогие мои, это уже не каприз, а абсурд. А если женщина вальяжно лежит на диване и томным голосом говорит: «Милый, зачем нам смотреть футбол? Давай лучше поговорим…» Да, это, конечно, каприз, но такой продуманный! С прицелом…

-Думаю, что склонность к капризам заложена в женщине природой. Согласны?

-Думаю, нам это дано на генетическом уровне.

-А вы сами часто капризничаете?

-Бывает. Хотя, те мужчины, которые мне нравились, не видели моих капризов. А те, кто мне не нравился… тот просто не нравился. Но я никогда не усложняю жизнь близких своими капризами. Почему? Степень капризов прямо пропорциональна готовности их исполнять. Если говорить мужчине постоянно: «Милый, хочу, хочу, хочу вот это или то!» ничего хорошего не получится. Ему надоест, и он найдет ту, у которой блажь умеренная.

- Но многие женщины умеют добиваться своего исключительно капризами.

- Да на здоровье! И как долго? Кроме капризов должны у женщины быть и другие рычаги. Какие? Ум! Да, ум! Неправда, что мужчины любят глупых. Они любят умных, но хорошенько это скрывают. Та женщина, которая культивирует в себе капризы, видимо, больше ничем не может удержать мужчину.

-А стоит ли удерживать мужчину?

-Удержать – не держать против воли! А быть интересной для него. Я понимаю, что существует быт: готовка, грязная посуда, пыль. Но иногда можно же оставить все это и посвятить время себе!

-А мужчина должен уметь капризничать? Лично у меня, такие особи вызывают раздражение.

-Мужчины умеют капризничать! Еще как! Но все зависит от самого мужчины. Если он эгоист, то и капризы у него жестокие, а если он понимающий человек, то выполнить для него можно все, что угодно.

-А ваш мужчина понимающий или эгоист?

-А я похожа на женщину, которая может жить с эгоистом?

-Без комментариев. Благодарю за беседу.