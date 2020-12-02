Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла, какой у нее был оклад в театре Армена Джигарханяна

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2 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Виталина Цымбалюк-Романовская, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Виталина Цымбалюк-Романовская работала директором театра Армена Джигарханяна и раскрыла, какой у нее был оклад. По признанию женщины, они с Арменом Борисовичем восемь лет жили в однокомнатной квартире, - сообщает kp.ru.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и народный артист Армен Джигарханян развелись и поделили имущество. После смерти Армена Борисовича в СМИ писали о наследстве и наследниках. Якобы завещание написано на пасынка Степана Джигарханяна. Предполагалось, что на что-то может претендовать его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская.

На прощании с актером ее не было. Сейчас Виталина вспоминает, как они познакомились, когда ей был 21 год. Первые восемь лет Джигарханян не подарил ни одного подарка. Но она была счастлива, что они просто встречались.

До женитьбы они встречались 15 лет. Много лет жили в однокомнатной квартире. Цымбалюк-Романовская работала директором театра, которым руководил Армен Борисович.

На вопрос о купленных на деньги мужа хороших квартире и машине она ответила, что у нее оклад был 300 тысяч рублей.

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сожалеет, что последние его годы жизни прошли именно так. По ее убеждению, он совсем не этого хотел. А она хотела, чтобы он до последнего дня был в профессии: театр, кино, общение в культурной среде с теми людьми, которых он всегда любил.

Армен Джигаханян умер 14 ноября на 86-м году жизни.

После смерти и похорон народного артиста, художественного руководителя тетра Армена Борисовича Джигарханяна коллектив провел спонтанное собрание, было принято решение обратиться в Департамент культуры Москвы с просьбой назначить новым худруком актера и режиссера Сергея Газарова.