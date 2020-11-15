Знакомые Армена Джигарханяна раскрыли, кого артист упомянул в завещании

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15 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Армен Джигарханян, фото с сайта театра

Наследником народного артиста СССР Армена Джигарханяна является его приемный сын Степан Джигарханян.

Мужчина - сын супруги Армена Борисовича актрисы Татьяны Власовой, он живет в США.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова находились в разводе, хотя актриса в период пандемии коронавируса вернулась к нему из Америки. Ранее друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказывал, что единственным наследником артиста действительно является Степан, сын Татьяны Власовой.

После известий об уходе из жизни легендарного актера источник в окружении актера подтвердил, что действительно, единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан Джигарханян, других наследников нет, - сообщает ТАСС.

Ранее артист составлял завещание, в котором упоминалась пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой они были официально женаты и развелись. Это завещание Джигарханян после развода с ней отменил.

Степану Джигарханяну 54 года. Он не женат. Живет в Лас-Вегасе. Родная дочь актера погибла. Он будет похоронен рядом с ней.

Адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша рассказал, кому достанется имущество Армена Джигарханяна.