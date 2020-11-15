Народного артиста Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище
15 ноября 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Близкий друг легендарного актера Артур Согомонян ранее назвал дату похорон и прощания с Арменом Борисовичем.
Прощание с народным артистом пройдет во вторник, 17 ноября, в театре Армена Джигарханяна» с 12:00 до 14:00. Церемония прощания будет проведена в открытом формате. Как предупредил Согомонян, со всеми мерами предосторожности, с масками и социальной дистанцией.
На Ваганьковском кладбище похоронена дочь Джигарханяна, которая трагически погибла 30 декабря 1987 года. Могила актера будет рядом с могилой дочери. Власти Москвы дали необходимое разрешение.
Армен Джигарханян умер в субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет.
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