Народного артиста Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище

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15 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Армен Джигарханян, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Близкий друг легендарного актера Артур Согомонян ранее назвал дату похорон и прощания с Арменом Борисовичем.

Прощание с народным артистом пройдет во вторник, 17 ноября, в театре Армена Джигарханяна» с 12:00 до 14:00. Церемония прощания будет проведена в открытом формате. Как предупредил Согомонян, со всеми мерами предосторожности, с масками и социальной дистанцией.

На Ваганьковском кладбище похоронена дочь Джигарханяна, которая трагически погибла 30 декабря 1987 года. Могила актера будет рядом с могилой дочери. Власти Москвы дали необходимое разрешение.

Армен Джигарханян умер в субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет.