КП: Театр Армена Джигарханяна единогласно выбрал себе новым худруком Сергея Газарова

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23 ноября 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Газаров, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Сергей Газаров три года работал в качестве главного режиссера в Театре Армена Джигарханяна. После смерти и похорон народного артиста, художественного руководителя тетра Армена Борисовича Джигарханяна коллектив провел спонтанное собрание, - сообщает kp.ru.

После собрания один из сотрудников театра проговорился, что коллективом было принято решение обратиться в Департамент культуры Москвы с просьбой назначить новым худруком актера и режиссера Сергея Газарова.

Слухи о том, что 62-летний Газаров станет преемником Джигарханяна, ходили еще два года назад. Якобы его выбрал сам Армен Борисович.

Сотрудник театра, попросив не называть его имени, поделился, что коллектив провел собрание и выбрал себе нового худрука, хотя многие знают, что у Газарова взрывной, эмоциональный характер. Но он опытный режиссер, и ставил спектакли в театре при Джигарханяне.

Также инсайдер рассказал, что коллектив принял решение обратиться в Департамент культуры с просьбой присвоить имя его основателя, чтобы был Московский драматический театр имени Джигарханяна. Решение коллектива уже доставлено в Департамент.

И.о.директора тетра Джигарханяна Елена Гильванова отказалась комментировать информацию.