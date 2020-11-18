Teleprogramma.pro назвала звезд, которые заразились коронавирусом во время «второй волны»

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18 ноября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

медик, фото: pixabay.com

СМИ перечислили знаменитостей, которые заразились новой коронавирусной инфекцией во время «второй волны» пандемии. Несмотря на рост случаев заболевания, артисты продолжают посещать светские мероприятия и активно участвовать в различных съемках.

В среду, 11 ноября, стало известно о госпитализации 54-летнего композитора Виктора Дробыша с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. На данный момент его состояние здоровья не взывает опасений у врачей.

Также в больницу с COVID-19 попал известный телеведущий и шоумен Сергей Светлаков. Из симптомов у него была температура, небольшое поражение легких и кашель. Позже артист пожаловался на сильные боли в голове. 18 ноября его выписали.

Светская львица Ксения Собчак долгое время скрывала, что заразилась коронавирусом нового типа. Однако потом призналась, что перенесла болезнь в легкой форме и лечилась дома.

Певица Земфира обратилась к врачам самостоятельно после положительного теста. Она также лечилась дома, выполняя все медицинские предписания.

Возлюбленные Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев ушли на самоизоляцию вместе. Сначала о вирусе узнала актриса, потом положительный тест получил ее бойфренд. Пара находилась под дистанционном присмотром врачей.

Среди зараженных певица Анна Плетнева, актер Иван Краско и телеведущая Марина Ким.