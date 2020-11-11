Музыкант Виктор Дробыш признался, что он «маниакально» предохранялся от коронавируса, но заразился и попал в больницу

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11 ноября 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Дробыш, фото: vk.com/vdrobysh

Виктор Дробыш, музыкант, композитор и продюсер, «маниакально» предохранялся от заражения коронавирусной инфекцией нового типа, но все-таки подцепил заразу и попал в больницу.

Сегодня, в среду, 11 ноября, в Интернете появилась новость о госпитализации 54-летнего Виктора Дробыша из-за болезни коронавирусом. Якобы у продюсера - пневмония. Состояние музыканта не тяжелое, но врачи решили подстраховаться и положить его в больницу на лечение.

Виктор Дробыш подтвердил информацию о госпитализации, - сообщает Teleprogramma.pro. По признанию артиста, он чувствует себя нормально и доверяет опыту врачей.

На вопрос, где он мог заразиться, Дробыш предположил: «На съемках программы "Ты — суперстар"». Он также признался, что предохранялся, ходил с бутылкой обеззараживающей жидкости, проветривал — вел себя как маньяк. Не давал никому подходить».

Как отметил артист, много знакомых из его окружения заразились и переболели коронавирусной инфекцией.