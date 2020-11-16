Светлаков пожаловался на дикие боли в голове из-за коронавируса
16 ноября 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]
Известный телеведущий и шоумен Сергей Светлаков рассказал о своем самочувствии. Накануне артиста госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией и небольшим поражением в легких.
«Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо», - поделился он.
Сейчас Светлаков периодически выходит на связь со своими поклонниками в Instagram. По его словам, он испытывает дикие боли в голове. При этом он опубликовал видео, на кадрах которого изображён грохочущий вагончик.
Подписчики поддержали артиста, отметив, что испытывали схожие ощущения во время болезни.
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