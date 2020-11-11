Сергея Светлакова госпитализировали с поражением легких из-за коронавируса

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11 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Светлаков, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После положительного теста на COVID-19 42-летнего актёра, шоумена Сергея Светлакова направили в Боткинскую больницу. На компьютерной томографии у него выявили поражение легких.

Было принято решение перевести Сергея из Боткинской больницы в 52-ю больницу, с лучшими условиями для лечения этого заболевания, пишут СМИ.

Сам Светлаков рассказал, что у него "небольшое поражение в легких от Covid и температура". А в основном все нормально, отметил шоумен.

Ранее Виктор Дробыш признался, что он «маниакально» предохранялся от коронавируса, но заразился и попал в больницу.