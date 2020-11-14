Меладзе объяснил свои слова о бойкоте съемок в новогодних программах
14 ноября 2020, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Подъем
Певец Валерий Меладзе прокомментировал свое заявление о призыве отказаться от съемок в новогодних передачах. По его словам, он просто высказал возмущение, а лишать телезрителей праздника не собирается.
«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего», - пояснил он.
Меладзе отметил, что они - «не звери», и не могут лишить телезрителей новогодних программ и «хоть какой-то радости». Он считает, что мнение одного человека ни на что не повлияет, и, конечно, «огоньки будут».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.