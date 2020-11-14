Меладзе объяснил свои слова о бойкоте съемок в новогодних программах

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14 ноября 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъем

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Певец Валерий Меладзе прокомментировал свое заявление о призыве отказаться от съемок в новогодних передачах. По его словам, он просто высказал возмущение, а лишать телезрителей праздника не собирается.

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего», - пояснил он.

Меладзе отметил, что они - «не звери», и не могут лишить телезрителей новогодних программ и «хоть какой-то радости». Он считает, что мнение одного человека ни на что не повлияет, и, конечно, «огоньки будут».

Ранее слова Меладзе оценили композитор Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин.