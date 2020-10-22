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Наталья Подольская родила второго ребёнка и опубликовала фото новорождённого

, 23:17 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Подольская родила второго ребёнка и опубликовала фото новорождённого
фото: pixabay.com

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в четверг, 22 октября, вечером сообщили о рождении сына. Малыш появился на свет 22 октября, - сообщает kp.ru.  Молодая мама уже опубликовала фото новорождённого мальчика и поделилась: "Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо".

Подольская и малыш чувствуют себя хорошо.  Певица рожала в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Судя по фото, глава семейства уже увидел сына. Возможно, Владимир присутствовал на родах жены, и ему сразу дали на руки сына.

Наталья Подольская родила второго ребёнка и опубликовала фото новорождённого

Кстати, личико сына Наташа скрывать не стала.  "Поздравляю семью Натальи и Володи с пополнением!!! Расти Ванюша, счастливым и здоровеньким!!!", "Поздравляем с прибавлением в семействе! Здоровья Наталье и Ванечке! Пресняковых должно быть много! Как Володя перенёс роды, мужественно?!", - пишут звездным супругам поздравления.

Для Владимира Преснякова-младшего - Ваня - третий сын. Их с Наташей сын Артемий стал старшим братом. Еще у Преснякова взрослый сын - Никита Пресняков, мама которого Кристина Орбакайте.

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