Виктор Логинов и Мария Гуськова поженились в Петербурге

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20 октября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Актер сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов официально женился на актрисе Марии Гуськовой. 21-летняя Мария стала четвертой женой 45-летнего актера. Жених и невеста расписались в прошлые выходные в Санкт-Петербурге. Пышной свадьбы они не устраивали.

Но у избранницы Логинова было свадебное белое платье и свадебный букетик, а у жениха черный костюм-тройка и белая сорочка.

Молодожены расположились в городе на Неве в элитном отеле. Судя по фото из соцсетей, в ЗАГС пара поехала в лимузине. В салоне автомобиля находились только жених и невеста.

Актриса выкладывала в сторис снимки из лимузина. По пути в ЗАГС Логинов пошутил: «Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я алкоголик!», а Мария поддержала шутку мужа: «Сегодня мы все алкоголики».

Опытный Логинов, у которого было три супруги и есть четверо детей, надеется, что в четвертом браке не допустит ошибок. Кстати, старшей дочери актера 26 лет. Актер не исключает, что у них с молодой женой может быть многодетная семья.

На днях стало известно о скромной свадьбе итальянского танцующего миллионера.