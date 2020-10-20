Итальянский «танцующий миллионер» женился на 27-летней модели. Пара ждёт первенца
20 октября 2020, 11:40[ «Аргументы Недели» ]
Итальянец Джанлука Вакки, получивший популярность как «танцующий миллионер», недавно женился. Избранницей 52-летнего блогера, бизнесмена и исполнителя зажигательных танцев, стала 27-летняя модель и актриса Шэрон Фонсека.
В скоро времени в молодой семье появится первенец. «Танцующий миллионер» и модель сыграли свадьбу. Возможно, из-за пандемии коронавируса, на торжество собрали только «свои», свадьба была скромной.
Молодая супруга «танцующего миллионера» опубликовала свадебные фото в соцсети. Невеста - в белом платье свободного кроя, на плечи накинут жакет. У нее уже большой живот. Джанлука Вакки нарядился в розовый костюм с белой рубашкой, - сообщает Тeleprogramma.pro.
Известно, что «танцующий миллионер» владелец предприятия по производству упаковки для фармкомпаний. В период кризиса Джанлука не стеснялся подрабатывать в рекламе, из-за чего у общественности появились сомнения в его статусе миллионера.
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