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Любовь Успенская рассказала об оригинальном способе сбросить вес

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская рассказала об оригинальном способе сбросить вес
Любовь Успенская. Фото: соцсети

Певица Любовь Успенская призналась, что длительная самоизоляция сказалась на ее фигуре. Артистка поделилась секретом, как без изнурительных диет вернуть вес в норму. По ее словам, понадобится лишь специальная тарелка.

Успенская рассказала, что подруга подарила ей тарелку, разделенную на специальные зоны для пищи. Исполнительница заверила, что благодаря этому смогла избавиться от лишних килограммов. Она отметила, что эта тарелка – новый способ похудения, который еще не успел набрать популярность.

«Девочки, и помните — нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой», - добавила артистка.

АБ

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