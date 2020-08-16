Любовь Успенская рассказала об оригинальном способе сбросить вес
16 августа 2020, 17:33[ «Аргументы Недели» ]
Певица Любовь Успенская призналась, что длительная самоизоляция сказалась на ее фигуре. Артистка поделилась секретом, как без изнурительных диет вернуть вес в норму. По ее словам, понадобится лишь специальная тарелка.
Успенская рассказала, что подруга подарила ей тарелку, разделенную на специальные зоны для пищи. Исполнительница заверила, что благодаря этому смогла избавиться от лишних килограммов. Она отметила, что эта тарелка – новый способ похудения, который еще не успел набрать популярность.
«Девочки, и помните — нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой», - добавила артистка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.