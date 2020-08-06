Любовь Успенская пожаловалась в Сети на дефицит ботокса и алкоголя

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6 августа 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская. Фото: соцсети

Певица Любовь Успенская показала подписчикам видео, на котором она в домашней обстановке жалуется на дефицит алкоголя и ботокса. «Ну, есть морс. Водку подождем», - заявила исполнительница.

На видео Успенская показалась поклонникам в светлой кофте с капюшоном, черной майке и белой кепке. «Подмосковные вечера», - подписала она публикацию.

Далеко не все подписчики оценили «домашний» образ звезды. Многие посчитали, что Успенская действительно переборщила с «уколами красоты». «От Успенской, только глаза остались. Что же вы делаете с собой? Зачем такие губы?», «Что-то сильно перекачала губы, вся даже опухла»; «Ботокс закончился на Любе», - написали в комментариях.