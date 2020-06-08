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Любовь Успенская призналась, что скучает по уехавшей в США дочери

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Любовь Успенская призналась, что скучает по уехавшей в США дочери
Любовь Успенская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая российская певица Любовь Успенская сообщила, что больше не намерена финансировать свою дочь Татьяну Плаксину, однако признала, что очень скучает по наследнице, которая уехала в США.

Успенская заявила, что Татьяна "сбила ее с копыт", однако по-прежнему является главным мотиватором в ее жизни. Любовь отметила в рамках программы "Ты не поверишь!", что хочет, чтобы дочь самостоятельно зарабатывала себе на хлеб и доделывала все до конца.

Артистка уточнила, что Татьяна в настоящий момент живет с отцом в американской квартире. При этом своего супруга певица считает непорядочным человеком, который хочет делить с женой имущество, которая заработала она сама.

ЕТ

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