Успенская призналась, что ее близкие умерли от COVID-19

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17 мая 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская. Фото: соцсети

Любовь Успенская обратилась к россиянам и призвала не считать коронавирус пустяком и выдумкой. Певица рассказала, что COVID-19 унес жизни нескольких ее близких.

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод"... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», - поделилась Успенская. Она добавила, что некоторые ее знакомые за рубежом проходят лечение от коронавирусной инфекции. Артистка призвала не считать болезнь ерундой и серьезнее относиться к происходящему.

Также Успенская рассказала о своей самоизоляции. По словам исполнительницы, за это время помощники и персонал дома стали ее семьей.