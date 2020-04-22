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«Они меня тормозили»: Любовь Успенская жалеет о четырёх браках

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

«Они меня тормозили»: Любовь Успенская жалеет о четырёх браках
Фото из личного архива певицы

В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" Успенская призналась, что жалеет о свои четырёх браках. 

Певица рассказала корреспонденту "АН", что жалеет о потраченном впустую времени на мужчин: "Они меня тормозили. Поэтому сегодня мне многое нужно успеть сделать. Сейчас я могу наконец-то полностью посвятить себя музыке. Нет мужа, дочь меня предала. Зато есть голос, песни, зритель, которому я нужна".

Успенская уверена, что успешная звезда не может быть идеально реализована во всех сферах. Всегда в этом плане существует выбор и расплата за него: "Сегодня моя судьба – это голос. А что будет завтра? Время покажет!". 

В интервью она также рассказала, что её дочь употребляет наркотики и не общается с матерью. 

 

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