«Они меня тормозили»: Любовь Успенская жалеет о четырёх браках

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22 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из личного архива певицы

В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" Успенская призналась, что жалеет о свои четырёх браках.

Певица рассказала корреспонденту "АН", что жалеет о потраченном впустую времени на мужчин: "Они меня тормозили. Поэтому сегодня мне многое нужно успеть сделать. Сейчас я могу наконец-то полностью посвятить себя музыке. Нет мужа, дочь меня предала. Зато есть голос, песни, зритель, которому я нужна".

Успенская уверена, что успешная звезда не может быть идеально реализована во всех сферах. Всегда в этом плане существует выбор и расплата за него: "Сегодня моя судьба – это голос. А что будет завтра? Время покажет!".

В интервью она также рассказала, что её дочь употребляет наркотики и не общается с матерью.