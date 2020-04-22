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Любовь Успенская призналась, что её дочь употребляет запрещенные препараты

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская призналась, что её дочь употребляет запрещенные препараты
Любовь Успенская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" известная певица Любовь Успенская рассказала, что её дочь принимает наркотики. 

"Признаюсь, моя дочь, к моему несчастью, сегодня принимает наркотики. Это самое страшное, что может случиться в жизни любой семьи. Наркотики её сломали", – рассказала "королева шансона" корреспонденту "АН". Дочь Успенской сейчас живёт в Америке и с матерью никаких контактов не поддерживает. 

Певица поделилась, что испытывает огромную боль от предательства самого близкого человека, но ничего сделать не может: "Ей уже тридцать лет. Если она сама не сможет себя остановить – ей уже никто не поможет. Она умная, образованная. Получила образование в лучших мировых ВУЗах. Я ей в этом никогда не отказывала. Тяжело осознавать, что моя девочка с такими талантами и знаниями, сейчас так страдает. Виной всему наркотики".

Ранее дочь Успенской заявляла, что мать оскорбляет и унижает ее. По признанию Татьяны Плаксиной, Успенская угрожала уложить ее в специальную больницу подлечить психику. Артистку шокировали публичные заявления дочери. Она дала дочери денег на билет на самолет и Таня улетела к своему отцу.

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