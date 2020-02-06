Единственная дочь Любы Успенской уехала от нее к отцу в Америку

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6 февраля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Любовь Успенская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Единственная дочь звезды шансона Любы Успенской Татьяна Плаксина уехала от знаменитой матери к отцу в США. Теперь 30-летняя Татьяна будет жить с папой. Или одна, как ей хочется. Скандал в семье Любы Успенскй назревал давно. И вот дочь артистки прорвало.

Татьяна Плаксина, за которую всегда и везде платят родители, приняла участие в известных шоу на телевидении и сделала скандальные заявления в адрес своей матери.

Девушка, получившая серьезные травмы головы, упав с велосипеда, рассказала, что мать оскорбляет и унижает ее. По признанию Татьяны, Успенская угрожала уложить ее в специальную больницу подлечить психику. Плаксина хотела пожить одна, но мать не дает ей свободы.

Артистку шокировали публичные заявления дочери. Она дала дочери денег на билет на самолет.

И Таня улетела к своему отцу. По слухам, Любовь Успенская собралась разводиться с мужем. А с Александром Плаксиным они прожили не один десяток лет.

По признанию Любы Успенской, дочь сама приняла решение уехать к отцу, и она не стала ее отговаривать.

Артистка говорит, что будет только счастлива, если Таня станет самостоятельной и у нее сложится своя жизнь. Но Успенская так напереживалась, что находилась на грани инсульта.