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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
певица Любовь Успенская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта. Повздорив с матерью, Татьяна Плаксина ушла из дома и не появлялась там несколько дней.

Любовь Успенская в беседе с телеведущим Андреем Малаховым отметила, что врачи постоянно делают ей уколы, потому что ее здоровье существенно пошатнулось после случившегося. Певица призналась, что в первые дни после скандала у нее было очень высокое давление и предынсультное состояние, она даже теряла сознание.

Оказалось, что звезде шансона пришлось нанять частных детективов, чтобы найти беглую дочь. Кроме того, Успенская заявила о намерении развестись с супругом после 30 лет брака. По словам артистки, муж постоянно шантажировал ее и "развращал деньгами" их общую дочь.

ЕТ

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