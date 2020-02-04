Дочь Успенской извинилась перед матерью:

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4 февраля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Любовь Успенская, Anatoly Lomohov/Russian Look

Дочь певицы Любови Успенской во вторник извинилась перед матерью за свое участие в скандальном ток-шоу. Татьяна Плаксина в рамках передачи заявила, что родительница всю жизнь издевалась над ней.

Молодая женщина попросила мать простить ее за глупость. Татьяна подчеркнула, что сожалеет о том, что дала волю эмоциям в непростой момент, а этим воспользовались непорядочные люди. "Я на коленях перед тобой до конца своих дней", – заявила Плаксина.

Дочь Успенской также выразила благодарность другу своей мамы, который привез ее домой. Она поблагодарила и телеведущего Андрей Малахова, который поспособствовал восстановлению гармонии в ее семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @pacha_tati3 Фев 2020 в 7:53 PST