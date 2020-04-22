Новый ход от «королевы шансона»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 апреля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели», Беседовала Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Любовь Успенская, фото из личного архива певицы

В последнее время, сама того не желая, она часто попадает в скандальную хронику. Конфликт с собственной дочерью обнажил немало тайн «королевы шансона». Но о самом сокровенном Любовь Успенская молчала до сих пор. И только «Аргументам неделi» в эксклюзивном интервью певица рассказала о личном.

- Вас по праву называют королевой шансона. Но в последнее время вы ищите реализацию в других музыкальных жанрах. Пример этому ваша песня «Панда Е». Не боитесь, что ваша аудитория не поймет таких экспериментов?

- После того как я спела эту песню с Лёней Сайго моя аудитория поменялась. И сегодня, если вы посмотрите статистику в инстаграме, моя основная аудитория - это люди 25-35 лет. И мне это нравится!

- Зачем вам, состоявшейся артистке, такие «заигрывания» с молодёжной аудиторией?

- Так я сама молодая. И, кстати, эта молодёжная аудитория и молодые артисты не могут меня догнать. (Смеётся.) Я свободолюбивая, современная и никогда не думаю о том, сколько мне лет. Просто живу сегодня, как двадцатилетняя девушка, у которой большой опыт за плечами. У меня всегда была сильная энергетика. Поэтому молодёжь от меня подпитывается и я помогаю им советами, опытом.

- Вы часто «играете в хайп»…

- Вы, скорее всего, говорите про мой клип «Люба всегда права». На мой взгляд - это не хайп, а сатира. За основу мы взяли историю про мэра Кировской области. Мне хотелось показать, что сегодня среди тех, кто представляет власть, есть те, кто использует свои возможности для утех. Депутаты бы не пришли на такие съёмки, поэтому мы пригласили знаменитых артистов. Они с удовольствием сыграли роли депутатов, проституток и других «святош». Это был смелый шаг. Но у меня есть хорошая «крыша», которая меня защитит. (Смеётся.)

- Вам кто-нибудь говорил о том, что ваше сегодняшняя демонстрация себя в масс-медийном пространстве выглядит пошло и вульгарно?

- Меня не волнует кто и что говорит. Если бы я когда-нибудь об этом думала, сегодня бы не была известной певицей Любой Успенской. Я верю и понимаю то, что делаю. И вот это и есть – главное.

- В интернете многие обсуждают ваше новое лицо. С помощью чего удалось добиться таких результатов? Филеры, ботокс?

- Я ничего сейчас не делаю. Потому что на реабилитацию нужно время. А у меня его нет. Будут же синяки. Губки я действительно сделала. Но чуть-чуть переколола. Честно говоря, не ожидала такого результата. У меня была съёмка клипа и там нужны были накачанные губы. Вот я их накачала, но чересчур. А грудь восьмого размера в этом клипе не моя. Брали дублёршу. Так что информация о том, что я сделала себе такую грудь - враньё. В фигуру, кстати, я тоже особо не вкладываю – не изнуряю себя тренировками в спортзале. Я стараюсь больше времени уделять не телу, а голосу. И свободное время я тоже посвящаю музыке.

- Вы много времени всегда проводили вне России. Патриотом какой страны являетесь и в чём это проявляется?

- Я патриот мира!.. Сейчас живу в России. Считаю её близкой мне по духу страной и не хотела бы её менять ни на что другое. Хотя я и родилась в Украине. Она мне, кстати, тоже близка.

- Вы одна из немногих российских артистов, кто продолжает давать концерты в Украине. Как вас там принимает публика? Часто задают вопрос – чей Крым?

- Для меня это было неожиданностью, но принимают хорошо. Работала как в советские времена - по два концерта в день. Залы были переполнены. И я не почувствовала никакой вражды. Наоборот, уважение и симпатию. Провокаций тоже не было.

- На ваш взгляд, в ближайшие лет десять удастся восстановить тесные дружеские отношения между нашими странами?

- Думаю, что да. Потому что никто не может поменять наше единство духа. Я понимаю, что сегодня нельзя открыто говорить о том, что народ Украины и России - единый народ. Но наша связь существует. Как и желание общаться. Я сегодня опять собираюсь с гастролями в Украину. Артисты вне политики. Но если нужно, я могла бы быть посланником мира.

- Недавно о ваших сложных взаимоотношениях с дочерью узнала вся страна. Она обвинила вас в том, что вы над ней издеваетесь. На ваш взгляд, почему она это сделала? Удалось помириться с ней?

- Признаюсь, моя дочь, к моему несчастью, сегодня принимает наркотики. Это самое страшное, что может случиться в жизни любой семьи. Наркотики её сломали. К сожалению, она сегодня живёт в Америке. Я прервала с ней все взаимоотношения в надежде, что она опомнится и её отец ей поможет. Всё, что мне осталось сейчас - это молиться богу, чтобы она не пропала. Что могла - я для неё делала. Я себя считаю самой лучшей матерью на земле. И мне больно из-за того, что получила от неё такое предательство. Ей уже тридцать лет. Если она сама не сможет себя остановить - ей уже никто не поможет. Она умная, образованная. Получила образование в лучших мировых ВУЗах. Я ей в этом никогда не отказывала. Тяжело осознавать, что моя девочка с такими талантами и знаниями, сейчас так страдает. Виной всему наркотики.

- Вы её простили?

- Нет. И не знаю, смогу ли я теперь её простить. Она сожгла все мосты. С одной стороны, я понимаю, что моя дочь больна наркоманией, с другой - не могу поверить, что наркотики повергли её сделать такие вещи. Если случится чудо и она опомнится, может быть тогда я смогу изменить своё отношение к ней.

- Вы написали пост про лицемерие Ксении Собчак. (Во время эфира Док Ток Успенская покинула эфир, который вела Собчак, - прим.Ред. ) Насколько мне известно, это не первая ваша стычка с Ксенией. Вас к ней на эфир заманили гонораром, или какими-то другими «плюшками»?

- Гонорарами меня нельзя купить для подобных «историй». Таких денег нет у телевидения, чтобы меня заманить на эфир. Я шла совершенно к другому журналисту. О том, что эфир будет вести Ксения Собчак, узнала только перед самым началом. Согласилась сниматься в этой программе не для того, чтобы оправдаться – оправдания мне не нужны. Я много лет живу в России и свою репутацию я не очернила. Хотела как-то оправдать и «обелить» свою дочь. Но, к сожалению, меня подставили, а Собчак использовала моё горе для хайпа. На мой взгляд, Собчак не журналист, а ловец хайпа. Поэтому она идёт на любые провокации. Когда я поняла в эфире, что она снимает очередную грязь, я ушла.

- То, что в медийном пространстве сегодня делает Собчак, она делает ради денег, или все же ей нравятся «пляски на костях»?

- Мне кажется, и то, и другое! Кстати, это не только моё мнение по поводу неё. Немало людей, которые раньше с ней дружили и здоровались, а сейчас в её сторону даже не смотрят.

- На ваш взгляд, сегодня существует понятие деловой репутации? Или репутация, этикет - изжили себя как важный элемент, с помощью которого формируются многие скрепы в обществе?

- Для меня репутация не пустой звук. Держу своё слово, не предаю близких. Поэтому, когда получаю взамен совсем обратную историю, меня это каждый раз просто убивает.

- Какой бы вы хотели, чтобы вас запомнили потомки?

- Мне хочется, чтобы меня запомнили как певицу, у которой нет аналогов. Как певицу, у которой в мире шоу-бизнеса есть своё место и его никогда никто не займёт. Например, как у Владимира Высоцкого… (Улыбается.)



- Если бы у вас была возможность исправить какую-то свою ошибку… Какую из них вы бы исправили?

- Я никогда не выходила бы четыре раза замуж. Не тратила бы столько своего времени на всех мужчин, которые были в моей жизни – они меня тормозили. Поэтому сегодня мне многое нужно успеть сделать. Сейчас я могу наконец-то полностью посвятить себя музыке. Нет мужа, дочь меня предала. Зато есть голос, песни, зритель, которому я нужна. Недавно я поняла - успешная звезда не может быть идеально реализована во всех сферах. Всегда в этом плане существует выбор и расплата за него. Сегодня моя судьба – это голос. А что будет завтра? Время покажет!..