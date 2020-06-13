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Карпунина родила Шипенко второго ребенка

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Карпунина родила Шипенко второго ребенка
ребенок, фото: pexels.com

Актриса Соня Карпунина стала мамой второй раз. У них с мужем режиссером Климом Шипенко родился сын.
Их старшей дочери Клементине сейчас шесть лет.

35-летняя Софья Карпунина опубликовала сообщение о рождении сына: «Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020». Супруга Клима Шипенко показала ручку новорожденного. Мальчик родился весом 3940 граммов, и ростом 55 сантиметров.
Для 36-летнего режиссера фильмов «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко мальчик стал третьим ребенком. У него растет 12-летний сын Дилан от первого брака с актрисой Ксенией Буравской.

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