Карпунина родила Шипенко второго ребенка

Актриса Соня Карпунина стала мамой второй раз. У них с мужем режиссером Климом Шипенко родился сын.
Их старшей дочери Клементине сейчас шесть лет.
35-летняя Софья Карпунина опубликовала сообщение о рождении сына: «Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020». Супруга Клима Шипенко показала ручку новорожденного. Мальчик родился весом 3940 граммов, и ростом 55 сантиметров.
Для 36-летнего режиссера фильмов «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко мальчик стал третьим ребенком. У него растет 12-летний сын Дилан от первого брака с актрисой Ксенией Буравской.