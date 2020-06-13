«Пока ты жив, ты мыслями и делами можешь искупить то, что ты совершил» — Куценко поддержал Ефремова

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13 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Гоша Куценко, фото из Facebook.com/kutsenkogosha

Актер и музыкант Гоша Куценко обратился к Михаилу Ефремову, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, и в результате скончался мужчина, его ровесник, 57-летний Сергей Захаров из Рязани.

Ефремов находится под домашним арестом. Ведется следствие. Согласно сообщению прокуратуры, в момент смертельной аварии артист находился за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Захарова похоронили на его родине под Рязанью. Ефремов обратился к его родственникам. Актер признал вину. Это пьяное ДТП знаменитости получило широкий общественный резонанс. Но надо отметить, Ефремова как ругают, так и поддерживают.

Гоша Куценко оказался среди тех, кто заступился за Ефремова. Куценко обратился в коллеге в соцсети: «Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но сдается мне любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь».

Рената Литвинова, которая дружит с семьей Ефремова, тоже встала на его защиту: «Да, это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе». Поддержал Михаила и его друг Иван Охлобыстин.