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«Предал я всех. Простите, пожалуйста»: Михаил Ефремов записал видеообращение

, 01:45 [ «Аргументы Недели», ]

«Предал я всех. Простите, пожалуйста»: Михаил Ефремов записал видеообращение
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, где извиняется перед близкими погибшего по его вине водителя Сергея Захарова. 

Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. 

Я конечно помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну может потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. 

И конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. 

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье… Я не понимаю, как дальше жить. 

Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. 

Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. 

Больше сказать нечего.

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