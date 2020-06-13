«Предал я всех. Простите, пожалуйста»: Михаил Ефремов записал видеообращение

Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, где извиняется перед близкими погибшего по его вине водителя Сергея Захарова.
Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят.
Я конечно помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну может потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.
И конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.
Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье… Я не понимаю, как дальше жить.
Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела.
Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста.
Больше сказать нечего.