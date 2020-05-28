Анна Нетребко дала совет, как не набрать лишние килограммы

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28 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анна Нетребко, Sergei Aristarkhov/Russian Look/globallookpress.com

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко почти три месяца находится со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Австрии. Знаменитость не думала, что так быстро привыкнет к образу «домохозяйки».

Анна Нетребко стала периодически выкладывать своем микроблоге кулинарные рецепты и в этот раз решила поделиться с поклонниками не только приготовлением простого блюда, но и рассказать, как ей удается не поправляться в период карантина.

«Многие спрашивают, как мне удаётся не поправиться? Отвечаю - ем всё, но в малых количествах и стараюсь не есть после 6. Мой ужин, например, зелёный салат, свежий тархун, базилик, свежая мята, зелёный огурец, немного чеснока, кукуруза. Заправка - лимон и майонез», - отметила певица.

Ранее Анна Нетребко выложила селфи, на котором предстала без макияжа, но в стильном образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 26 Май 2020 в 10:55 PDT