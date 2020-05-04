Анна Нетребко показала «домашний образ» с «очаровательными хвостиками» и клубникой

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4 мая 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анна Нетребко, Instagram

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко проводит карантин в связи с пандемией коронавируса нового типа со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Австрии. На этот раз знаменитость решила порадовать своих поклонников яркими домашними снимками.

Анна Нетребко выложила сэлфи, на котором предстала без макияжа, но в стильном образе. Певица подобрала к своему домашнему платью-тунике белого цвета с красными горошинами очки в тон и даже ягоду-клубнику. «Съесть или маску сделать?» - обратилась она к подписчикам.

На что пользователи предложили половину съесть, а другую использовать для косметических процедур. В тот же момент некоторые поклонники обратили внимание на «очаровательные хвостики» 48-летней певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago3 Май 2020 в 11:20 PDT