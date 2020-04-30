Анна Нетребко появилась на публике без маникюра и укладки спустя месяц карантина

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко сейчас находится со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на карантине в Австрии. Ограничительные меры в связи с пандемией введены на территории государства с середины марта и ослаблены с 14 апреля.
«Острый репортаж из австрийского городка Тульн. Мы сюда приехали в садово-парковые угодья. Будем выбирать растения, может березы или какие-нибудь другие, чтобы садить на террасе», - поделилась историей своего выхода из дома певица.
Нетребко выложила небольшой видеоролик, на котором предстала с естественным макияжем и без укладки. Кроме того, знаменитость показала поклонникам, что передвигается по городу в маске.
При этом подписчики все равно восхитились повседневным образом оперной дивы, а также активно принимали участие в выборе растения: «Однозначно лимон и красиво, и витаминчики свои». В результате Нетребко выбрала «японскую вишню».
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