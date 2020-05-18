После «кулинарных делишек» Ирины Дубцовой ее позвали замуж

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18 мая 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Дубцова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ирина Дубцова во время вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса часто делится с подписчиками фотографиями результатов своих кулинарных способностей. И в результате дождалась.

После очередного поста с изысканным блюдом подписчик, он же поклонник, сделал Дубцовой предложение. Её ответ на комментарий был довольно доброжелательным. "Нормальная реакция на мои кулинарные делишки", - посмеялась Ирина над присланным в комментариях сообщением: "Выходи за меня".

Ирина Дубцова и ее сын Артём вынуждены находиться дома не только из-за пандемии коронавируса, но ещё и из-за того, что их мучает врожденная аллергия на цветение деревьев. Они вот уже два месяца вообще не выходили на улицу. "Мы с сыном привыкли много лет подряд «сбегать» от весеннего пыления деревьев к морю. На месяц. В этом году мы вынужденно дома, как и многие из вас", - написала Ирина в соцсети.