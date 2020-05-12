Суд оштрафовал Валерия Меладзе за отказ оплачивать парковку

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12 мая 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валерий Меладзе, фото соцсети

В Москве суд оштрафовал музыканта Валерия Меладзе за нежелание оплатить парковку автомобиля. Отмечается, что артиста не единожды штрафовали за правонарушения, связанные с вождением автомобиля.

«Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, наложенного в конце августа прошлого года за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты», - сообщили в суде.

Отмечается, что всего у Меладзе накопилось штрафов на 42 тысячи рублей. При этом ни одно из судебных заседаний певец не посетил, хотя был уведомлен о времени начала слушаний.