Собчак объяснила, почему общество ополчилось против Тодоренко

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26 апреля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Ксения Собчак заступилась за коллегу телеведущую Регину Тодоренко и заявило, что общество ополчилось на нее вовсе не из-за резонансного высказывания. Ранее Тодоренко неосторожно отозвалась о насилии в семье.

Собчак отметила, что травля Тодоренко гораздо сильнее, чем стоило бы осуждать ее из-за сказанных слов. «Нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость», - считает Собчак. Она посоветовала хейтерам больше заботиться о реальном неравенстве и равноправии, а не тратить силы на то, чтобы унизить ведущую.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с Тодоренко. Он заявил, что если девушка принесла свои извинения, то проблема может быть закрыта. Также за телеведущую заступилась актриса Настасья Самбурская.