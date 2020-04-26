Самбурская объяснила, когда домашнее насилие можно считать «успокоительным»

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26 апреля 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Настасья Самбурская высказала мнение по поводу травли Регины Тодоренко из-за её высказывания о насилии в семье. По словам актрисы, в некоторых случаях применение силы можно рассматривать как «успокоительное».

Актриса возмутилась, что все ополчились на Тодоренко из-за одного неосторожного высказывания. Ранее телеведущая заявила, что женщины тоже могут быть ответственными за то, что на них поднимают руку.

«Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это плохой поступок, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник — это не насилие!» - считает Самбурская.

Она отметила, что «мужчины тоже люди», поэтому женщины не должны вести себя, как «психопатки».