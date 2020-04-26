Пригожин прокомментировал скандал с Тодоренко

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26 апреля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание телеведущей Регины Тодоренко, после которого ее лишили звания «Женщина года» журнала Glamour.

Ранее Тодоренко заявила, что женщины в том числе несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Изданее не оценило точку зрения телеведущей.

Пригожин отметил, что не нужно травить девушку из-за высказывания, которое она могла сделать по неосторожности. «Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», - считает продюсер. Он добавил, что его супруга Валерия «еще вчера была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали».