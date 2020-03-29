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29 марта 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус и самоизолировалась после того, как народный артист Лев Лещенко 24 марта попал в больницу с подозрением на коронавирус. В больнице в поселке Коммунарка у Лещенко выявили коронавирус.

Теперь многие знаменитости, побывавшие на юбилее сестры Игоря Крутого, сдают анализы на коронавирус.

Лев Лещенко 12 марта вернулся из-за границы и был приглашен на юбилей родственницы музыканта и продюсера.

Лера Кудрявцева тоже была на этом празднике. Телеведущая раскрыла подробности вечеринки. По ее словам, гости мероприятия соблюдали меры предосторожности, имели при себе спреи. Как рассказала Лера, Лещенко поздравил сестру Крутого и вскоре уехал. Телеведущая самоизолировалась в своей квартире.

В больницу попал и Игорь Николаев. Лев Лещенко был в реанимации, его перевели в обычную палату.