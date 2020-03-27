Наталья Королева отреагировала на госпитализацию бывшего супруга Игоря Николаева

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27 марта 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: Наташа Королева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская певица Наталья Королева прокомментировала сообщение о госпитализации экс-супруга - композитора Игоря Николаева с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Известно, что артист ждет результата анализов.

«Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, потому что ходят слухи», - высказала певица.

Кроме того, композитор Юрий Антонов рассказал, что общался с Николаевым больше недели назад на съемках программы и он себя хорошо чувствовал.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил диагноз – коронавирус у Льва Лещенко. При этом телеведущая Ксения Собчак заявила, что данная новость «всполошила» весь шоу-бизнес.