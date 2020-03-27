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Собчак сообщила о «переполохе» среди звезд из-за возможного заражения COVID-19 от Лещенко

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак сообщила о «переполохе» среди звезд из-за возможного заражения COVID-19 от Лещенко
Певец Лев Лещенко, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

«В тусовке шоу-бизнеса переполох» из-за возможного заражения российских артистов китайским коронавирусом COVID-19 от певца Льва Лещенко. Об этом сообщила журналист Ксения Собчак.

Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что 13 марта Лещенко появился на празднике, проводившемся в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. В мероприятии приняли участие большое количество деятелей отечественного шоу-бизнеса. Среди них певцы Николай Басков, Валерий Леонтьев, Александр Серов, телеведущая Лера Кудрявцева и другие знаменитости. Некоторые гости торжества отметили, что у Льва Лещенко уже в тот момент наблюдались признаки недомогания.

На этой неделе стало известно, что у Лещенко диагностировали коронавирус. Медики надеются на благоприятный исход болезни.

 

ДЦ

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