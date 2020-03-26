В Минздраве рассказали о состоянии Лещенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние госпитализированного в Коммунарку Народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось и сейчас ему не нужна поддержка аппарата искусственной вентиляции легких.
«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось … Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», - отметил глава ведомства.
Мурашко добавил, что такое стечение обстоятельств не может не радовать медицинских сотрудников, родственников и его поклонников.
Ранее сообщалось, что Льва Лещенко отправили в больницу с подозрением на коронавирус, но результаты теста еще не готовы. Позже его перевели в реанимацию.
Владимир Винокур говорил, что певец и его супруга Ирина чувствуют себя нормально и проходят лечение от двустороннего воспаления легких.