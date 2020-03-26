СМИ: у Лещенко подтвердился коронавирус

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26 марта 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Появилась информация, что у известного российского певца Льва Лещенко, который находится сейчас в инфекционной больнице в Коммунарке, подтвердился диагноз – коронавирус. Об этом сообщает ТРК «Звезда» со ссылкой на паблик «112».

Согласно источнику, медики оценивают состояние 78-летнего исполнителя как крайне тяжёлое. При этом заболевание уже привело к осложнениям, таким как двусторонняя пневмония. Сейчас он в реанимации.

Кроме того, вместе с Лещенко в больницу госпитализировали его супругу Ирину, информация о ее состоянии пока неизвестна. Однако друг семьи юморист Владимир Винокур говорил, что они чувствуют себя нормально и проходят лечение от двустороннего воспаления легких.

Ранее директор певца Олен Дмитриев подтвердил, что Лещенко перевели в реанимацию. Он отметил, что это не экстренный случай, а обычная процедура.