Директор Льва Лещенко уточнил информацию о состоянии певца в реанимации

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26 марта 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко, фото с сайта артиста

О переводе народного артиста Льва Лещенко в реанимацию в больнице в московском поселке Коммунарка стало известно в среду, 25 марта, вечером. Директор певца Олен Дмитриев подтвердил, что Лещенко перевели в реанимационное отделение.

По словам представителя Льва Валериановича, в этом отделении новейшая аппаратура для проведения процедур, которые сейчас необходимы артисту.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», - сказал директор Лещенко в интервью ТАСС. Состояние артиста улучшилось, оно стабильное.

78-летний Лещенко и его 65-летняя супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием были госпитализированы. На обследование их положили в больницу, в которой в настоящее время находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Народный артист 11 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. В Италии она с Ириной были в начале февраля. После возвращения из Америки Лещенко с супругой соблюдали режим самоизоляции. Но у них появились симптомы ОРВИ. Как рассказал СМИ директор певца, они пытались вызвать врача на дом. Но никто не приехал. По совету друзей, они сами поехали в Коммунарку.

Как рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур, артисту диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Винокур опроверг информацию о том, что он навестил Лещенко в больнице. Навещать пациентов и инфекционной больнице запрещено.