СМИ сообщают, что состояние Лещенко ухудшилось

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25 марта 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

В СМИ появилась информация о том, что народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию в больнице в Коммунарке. Ранее сообщалось, что его вместе с супругой Ириной госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Отмечается, что самочувствие исполнителя резко ухудшилось поздно вечером, когда он уже находился в Коммунарке. У артиста начались проблемы с дыханием, после чего врачи перевели его в реанимацию. Позже состояние Лещенко пришло в норму, но медики продолжают следить за его самочувствием.

«Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», - рассказал концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев.