Винокур рассказал о состоянии здоровья госпитализированного с подозрением на коронавирус Лещенко

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25 марта 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский юморист и хороший друг Льва Лещенко рассказал подробности состояния Народного артиста РСФСР и его жены Ирины, которые находятся в инфекционной больнице в Коммунарке. Отмечается, что супружеская пара была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает kp.ru.

«… жена, и он лечатся от двустороннего воспаления легких ... Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить» - поделился Винокур.

При этом юморист отметил, что его удивили те СМИ, которые написали о том, якобы он навешал товарища в больнице. По его словам, врачи взяли у них анализы на коронавирус, но результатов пока нет.

Кроме того, Винокур с иронией заявил, что Лещенко «ждет звонков» журналистов.

«Но только я в Коммунарку не хожу, кто меня пустит», - заключил он.