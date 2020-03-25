Винокур рассказал о состоянии здоровья госпитализированного с подозрением на коронавирус Лещенко

Известный российский юморист и хороший друг Льва Лещенко рассказал подробности состояния Народного артиста РСФСР и его жены Ирины, которые находятся в инфекционной больнице в Коммунарке. Отмечается, что супружеская пара была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает kp.ru.
«… жена, и он лечатся от двустороннего воспаления легких ... Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить» - поделился Винокур.
При этом юморист отметил, что его удивили те СМИ, которые написали о том, якобы он навешал товарища в больнице. По его словам, врачи взяли у них анализы на коронавирус, но результатов пока нет.
Кроме того, Винокур с иронией заявил, что Лещенко «ждет звонков» журналистов.
«Но только я в Коммунарку не хожу, кто меня пустит», - заключил он.