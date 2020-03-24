Винокур навестил Лещенко в Коммунарке

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24 марта 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Natalya Loginova

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с супругой доставлены в больницу в Коммунарке. Отмечается, что диагноз «коронавирусная инфекция» пока не подтвердился.

Отмечается, что супружескую пару госпитализировали врачи частной скорой помощи. У артиста обнаружили двустороннее воспаление легких. При этом в Коммунарку Лещенко и супругу доставили больше в профилактических целях – в настоящий момент врачи не диагностировали у них коронавирус COVID-19. Отмечается, что состояние артиста стабильное.

Владимир Винокур навестил друзей в больнице. Он рассказал, что Лещенко и его жена в последнее время не покидали страну.