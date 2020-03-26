Винокур прокомментировал информацию о диагнозе Льва Лещенко

Известный юморист, Народный артист РСФСР Владимир Винокур отреагировал на информацию о подтвержденном диагнозе – коронавирус у его друга Льва Лещенко. Исполнитель находится вместе с супругой Ириной в Коммунарке.
«Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет», – отметил он.
Ранее в СМИ сообщалось, что Лещенко госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже певца поместили в реанимационное отведение с двухсторонним воспалением легких. При этом его директор Олен Дмитриев отметил, что это не экстренный случай, а обычная процедура.
Кроме того, Льву Валерьяновичу 78 лет, и он попадет в группу риска нового заболевания.
При этом продюсер Андрей Разин сделал АН заявление в связи с состоянием артиста.