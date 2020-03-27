Главврач в Коммунарке: у Льва Лещенко подтвердили коронавирус

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27 марта 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Главвврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сделал официальное заявление в связи с появлением большого количества недостоверной информации о состоянии Народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Известно, что два дня назад певца вместе с супругой Ириной госпитализировали.

«Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», - пояснил Проценко.

При этом врач отметил, что сейчас Лещенко находится в стабильном состоянии и не нуждается в дополнительной кислородной поддержке. По его словам, лечение артиста продолжится в госпитальном отделении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о состоянии Льва Лещенко. При этом накануне в больницу в Коммунарке госпитализировали Игоря Николаева.