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Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве
фото: pixabay.com

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик распространения коронавируса в Москве придет на середину-конец следующей недели. При этом он отметил, что принимаемые властями меры по борьбе с новой инфекцией нельзя назвать «избыточными».

«Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели … Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно», - пояснил эксперт в беседе с директором Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анной Федермессер.

Известно, что число зараженных в России достигло 840 случаев, среди них 546 – в Москве.

Ранее Проценко рассказал о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом.

БА

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