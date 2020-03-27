Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик распространения коронавируса в Москве придет на середину-конец следующей недели. При этом он отметил, что принимаемые властями меры по борьбе с новой инфекцией нельзя назвать «избыточными».
«Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели … Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно», - пояснил эксперт в беседе с директором Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анной Федермессер.
Известно, что число зараженных в России достигло 840 случаев, среди них 546 – в Москве.
Ранее Проценко рассказал о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом.