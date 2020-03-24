Главврач больницы в Коммунарке Проценко сообщил Путину о двух сценариях с коронавирусом

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24 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В. Путин в больнице в Коммунарке, фото с сайте Кремля

Денис Проценко, главный врач больницы №40 в Коммунарке во время посещения клиники Владимиром Путиным, рассказал о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом, один из них итальянский.

Проценко не только главврач, но и врач-анестезиолог-реаниматолог. Как специалист он предполагает необходимость отработать итальянский сценарий. По словам главврача больницы в Коммунарке, если вдруг коронавирусом заразятся много людей.

"С медицинской точки зрения сейчас описано два сценария: азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий, когда это нарастает", - пояснил Проценко Путин и мэру Москвы Сергею Собянину.

Как сообщил главврач, госпиталь в Коммунарке "реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных". В этой больнице можно оперативно из 606 коек превратить 190 в реанимационные, поднять аппараты ИВЛ из складов. "И все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает со всего города специалистов высоких компетенций", - доложил о возможностях больнице в Коммунарке ее главврач и отметил, что это и есть итальянский вариант.

Но врачи будут счастливы, сели ситуация сложится как в Китае и в Южной Корее, число заражений коронавирусом пойдет на спад и все это прекратится в апреле-мае.