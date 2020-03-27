Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус и ждет результат теста

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27 марта 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Музыкант Игорь Николаев, которого вчера положили в больницу в поселке Коммунарка, сдал анализ на коронавирус COVID-19. Результат теста пока неизвестен. Артист с симптомами ОРВИ обратился в больницу, в которую сейчас больше всего поступает пациентов с коронавирусом.

У Николаева поднялась высокая температура. Певцу диагностировали очаговую пневмонию, - передает РИА Новости. Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести.

Помощница композитора и певца Юлия высказалась по поводу заболевания певца: «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна. И слава Богу, выздоравливаем», - передает телеканал 360.

Ранее в больницу в поселке Коммунарка обратился 78-летний певец, Народный артист РСФСР Лев Лещенко с 65-летней супругой Ирины. Они также сдали анализы на COVID-19. Результатов теста пока нет.

26 марта писатель Борис Акунин, живущий в Лондоне, назвал свой диагноз - коронавирус. Рассказала о новом вирусе и заболевшая актриса, уроженка Украины Ольга Куриленко.

По данным на утро 26 марта, в России коронавирус диагностирован у 840 человек.